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14:50, 16 января 2024Россия

В России появится совет по борьбе с нежеланием мужчин служить в армии

В Омской области появится совет по борьбе с нежеланием мужчин служить в армии

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В Омской области появится совет по борьбе с нежеланием мужчин служить в армии. Об этом стало известно «Подъему».

В пресс-службе губернатора российского региона изданию пояснили, что проект указа о создании «Совета по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» пока проходит антикоррупционную экспертизу.

По данным портала «Новый Омск», будущая организация среди прочего будет предлагать варианты «укрепления гражданского единства и российской самобытности» и разрабатывать рекомендации по противодействию «идеологиям, способным подорвать доверие к институтам государства, дискредитировать идеи служения Отечеству, сформировать негативное отношение к воинской и государственной службам». Губернатор региона Виталий Хоценко планирует возглавить структуру.

Пресс-секретарь губернатора Мина Ахвердиева поделилась с «Подъемом», что пока еще не поступало конкретных предложений по работе совета. «Это будет совместный совет правительства Омской области с Омской епархией. О каких-то проектах и предложениях можно будет говорить только после первого заседания. Сейчас это преждевременно», — указала она.

Пресс-секретарь подчеркнула, что структура будет выступать «за все хорошее».

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов попросил МВД проверить рекламу отсрочки от армии.

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      Анна Щербакова
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