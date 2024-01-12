Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:40, 12 января 2024Россия

В Госдуме попросили МВД проверить рекламу отсрочки от армии

Депутат Госдумы Милонов попросил МВД проверить рекламу отсрочки от армии

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Заместитель председателя Комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов попросил МВД России проверить рекламу отсрочки от армии. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

В обращении к главе ведомства Владимиру Колокольцеву депутат указал, что в одном из них потенциальным клиентам предлагают получить политическое убежище в одной из стран Евросоюза.

По мнению Милонова, подобный нарратив — это скрытая форма государственной измены, а также распространение «вражеской пропаганды» для подрыва единства нации.

Ранее парламентарий предложил россиянам отправить один дневной заработок бойцам, участвующим в специальной военной операции, к Новому году.

До этого президент России Владимир Путин дал участникам спецоперации и членам их семей приоритетное право на трудоустройство. Помимо этого, особую поддержку окажут работникам, находящимся под риском увольнения, и предпенсионерам.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      ВВС США подвели итоги ударов по хуситам в Йемене

      В Верховной Раде опровергли мобилизацию инвалидов

      В Петербурге двух мигрантов обвинили в совращении несовершеннолетних

      Взрыв газа произошел в жилом доме в российском регионе

      Неонацисты в США отказались от поддержки Украины

      Россиян предупредили о подорожании платного высшего образования

      Женщина забеременела в тюрьме после двух лет заключения

      Адвокат рассказала о жестком содержании россиянина Тордена в финской тюрьме

      68-летняя Лариса Долина показала фигуру в купальнике

      Сбежавшие из России фехтовальщики захотели выступать за США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости