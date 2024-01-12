В Госдуме попросили МВД проверить рекламу отсрочки от армии

Депутат Госдумы Милонов попросил МВД проверить рекламу отсрочки от армии

Заместитель председателя Комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов попросил МВД России проверить рекламу отсрочки от армии. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

В обращении к главе ведомства Владимиру Колокольцеву депутат указал, что в одном из них потенциальным клиентам предлагают получить политическое убежище в одной из стран Евросоюза.

По мнению Милонова, подобный нарратив — это скрытая форма государственной измены, а также распространение «вражеской пропаганды» для подрыва единства нации.

Ранее парламентарий предложил россиянам отправить один дневной заработок бойцам, участвующим в специальной военной операции, к Новому году.

До этого президент России Владимир Путин дал участникам спецоперации и членам их семей приоритетное право на трудоустройство. Помимо этого, особую поддержку окажут работникам, находящимся под риском увольнения, и предпенсионерам.