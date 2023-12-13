Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:10, 13 декабря 2023Россия

В Госдуме предложили россиянам отдать дневной заработок бойцам СВО

Милонов предложил трудовым коллективам отдать заработок за один день бойцам СВО

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил российским трудовым коллективам отправить один дневной заработок бойцам специальной военной операции (СВО) к Новому году. Об этом зампред комитета нижней палаты парламента по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства заявил в беседе с РИА Новости.

Парламентарий привел в пример акцию «Один день для победы», которую проводят в Санкт-Петербурге. «Трудовые коллективы перечисляют свой дневной заработок на помощь нашим военным. Было бы здорово, если бы наш опыт получил распространение по всей стране», — сказал он.

При этом Милонов подчеркнул, что российским бойцам нужна поддержка не только в преддверии праздников.

Что думаешь? Оцени!
      Сергей Истомин
      Обсудить
      Последние новости

      Мошенники получают полный доступ к телефону жертвы. Центробанк раскрыл мошенническую схему с купюрой в 5000 рублей

      В Госдуме предложили россиянам отдать дневной заработок бойцам СВО

      В России оценили результаты поездки Зеленского в США

      Названы позволяющие сторговаться при аренде жилья аргументы

      Плюс-сайз-модель Эшли Грэм снялась топлес

      Не занимающиеся сексом супруги раскрыли секрет счастливых отношений

      Такер Карлсон высказался о возможности стать вице-президентом США

      Конгрессвумен обвинила Пентагон в одержимости иностранными войнами

      В Великобритании высказались о будущем Украины в НАТО

      В Мариуполе восстановили работу металлургического комбината

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости