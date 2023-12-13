В Госдуме предложили россиянам отдать дневной заработок бойцам СВО
Милонов предложил трудовым коллективам отдать заработок за один день бойцам СВО
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил российским трудовым коллективам отправить один дневной заработок бойцам специальной военной операции (СВО) к Новому году. Об этом зампред комитета нижней палаты парламента по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства заявил в беседе с РИА Новости.
Парламентарий привел в пример акцию «Один день для победы», которую проводят в Санкт-Петербурге. «Трудовые коллективы перечисляют свой дневной заработок на помощь нашим военным. Было бы здорово, если бы наш опыт получил распространение по всей стране», — сказал он.
При этом Милонов подчеркнул, что российским бойцам нужна поддержка не только в преддверии праздников.