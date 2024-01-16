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12:23, 16 января 2024Бывший СССР

Военкор рассказал о попытке проникновения роты ВСУ во время атаки на Белгород

Сладков: рота ВСУ предприняла попытку проникновения во время атаки на Белгород

Фото: Reuters

Во время атаки украинских войск на Белгород 30 декабря 2023 года рота Вооруженных сил Украины (ВСУ) предприняла попытку проникновения на территорию России. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Сладков в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, рота украинских солдат пыталась проникнуть в Белгородскую область при поддержке бронетехники, машин повышенной проходимости, вооруженных пулеметами. Однако попытку украинских военных удалось пресечь.

«Тут и пограничники, и спецназ, и ФСБ, и Минобороны, и тероборона, и Росгвардия, и МВД — единый кулак, плюс усилия губернатора, они дают четкий эффект», — рассказал военкор.

Вооруженные силы Украины 30 декабря обстреляли центр Белгорода, в результате чего пострадало более 100 человек. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, под обстрел попал также жилой сектор.

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      Александр Курбатов
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