Военкор рассказал о попытке проникновения роты ВСУ во время атаки на Белгород

Сладков: рота ВСУ предприняла попытку проникновения во время атаки на Белгород

Во время атаки украинских войск на Белгород 30 декабря 2023 года рота Вооруженных сил Украины (ВСУ) предприняла попытку проникновения на территорию России. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Сладков в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, рота украинских солдат пыталась проникнуть в Белгородскую область при поддержке бронетехники, машин повышенной проходимости, вооруженных пулеметами. Однако попытку украинских военных удалось пресечь.

«Тут и пограничники, и спецназ, и ФСБ, и Минобороны, и тероборона, и Росгвардия, и МВД — единый кулак, плюс усилия губернатора, они дают четкий эффект», — рассказал военкор.

Вооруженные силы Украины 30 декабря обстреляли центр Белгорода, в результате чего пострадало более 100 человек. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, под обстрел попал также жилой сектор.