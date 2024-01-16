В Госдуме высказались о возможности откупиться от службы в армии

Депутат Швыткин: возможность откупиться от службы в армии недопустима

Возможность откупиться от службы в армии не только не предусмотрена российским законодательством, но и была бы однозначно излишней, поскольку защита родины является неотъемлемым долгом каждого гражданина. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал депутат Госдумы Юрий Швыткин.

«У нас это недопустимо. Законодательная база [относительно службы в армии] продумана, мы периодически вносим некоторые изменения, но главным остается что, что закреплено в Конституции России: защита родины — это священный долг каждого гражданина. Мы исходим из этого», — подчеркнул политик.

Он также напомнил о возможности прохождения альтернативной службы, которая засчитывается как служба в вооруженных силах и все равно позволяет гражданину поработать на благо своей страны.

«[Возможность откупиться] не просто излишня, я категорически против этого. Думаю, подавляющее большинство граждан согласится, что это не путь нашего государства», — заключил Швыткин.

Ранее сообщалось, что парламент Армении принял проект изменений в законе «О воинской службе», дающий возможность уклонистам откупиться от уголовного преследования и срочной службы в армии. Полностью освободиться от отправки в Вооруженные силы республики можно будет за 15 миллионов драмов (более 3,2 миллиона рублей).