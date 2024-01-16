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09:26, 16 января 2024Забота о себе

Врачи перечислили опасные привычки здорового образа жизни

Хирург Ли назвал марафоны опасным способом оздоровления

Фото: Unsplash

Хирург-ортопед Пол Ли, терапевт Сара Джарвис и фармацевт Террун Говинд перечислили опасные способы оздоровления, которые на самом деле вредят самочувствию человека. Мнение врачей приводит издание The Sun.

Хирург-ортопед Пол Ли считает, что людям без специальной подготовки не следует участвовать в марафонах. Он объяснил, что, если не соблюдать технику, во время длительного забега колени и другие суставы будут испытывать большую нагрузку, что может привести к травмам и осложнениям.

Еще одну опасную привычку здорового образа жизни назвала терапевт Сара Джарвис. Она рассказала, что, желая наладить сон, многие начинают пить снотворные препараты. Однако, по ее мнению, это приносит больше вреда, чем пользы, так как лекарства вызывают привыкание и очень скоро перестают действовать. «На самом деле люди, которые пьют их, спят не лучше, чем те, кто не пьет», — сказала Джарвис.

В свою очередь, фармацевт Террун Говинд добавил, что считает опасным увлечение не только снотворными, но и любыми таблетками. Он объяснил: многие пациенты верят, что лекарства полностью излечивают болезни, хотя на самом деле у всех препаратов есть предел возможностей и совершить чудо они не могут. Поэтому лучше не допускать обострений заболеваний и ежедневно следить за состоянием здоровья, заключил Говинд.

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