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15:55, 16 января 2024Россия

ВСУ второй раз за день атаковали Брянскую область

Брянский губернатор Богомаз сообщил о второй за день атаке со стороны Украины

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) второй раз за день атаковали Брянскую область. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Александр Богомаз в Telegram.

«Украинские террористы обстреляли село Курковичи Стародубского муниципального округа. Пострадавших нет. В результате обстрела частично повреждены четыре жилых дома, сельхозтехника, хозпостройка, нарушено энергоснабжение», — пояснил он.

По словам главы области, на место прибыли сотрудники оперативных и экстренных служб. Аварийные бригады уже приступили к восстановительным работам.

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16 января ВСУ уже атаковали Брянскую область. Во время первого удара противник задействовал беспилотный летательный аппарат, который удалось уничтожить с помощью систем противовоздушной обороны (ПВО) над Суземским районом региона.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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