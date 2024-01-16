Xiaomi представила пять новых смартфонов

TechRadar: Xiaomi выпустила новые смартфоны серии Redmi Note 13

Китайская корпорация Xiaomi выпустила линейку смартфонов Redmi Note 13 на глобальном рынке. Об этом сообщает издание TechRadar.

Главным устройством представленной серии оказался Redmi Note 13 Pro Plus 5G. Девайс получил 6,67-дюймовый OLED-дисплей с частотой 120 герц, процессор MediaTek Dimensity 7200 Ultra, до 12 гигабайт встроенной памяти, тройную камеру с объективами 200, 8 и 2 мегапикселя. Также аппарат вышел с аккумулятором емкостью 5000 миллиампер-часов, который имеет поддержку быстрой зарядки мощностью 120 ватт.

По словам журналистов, Redmi Note 13 Pro 5G и Redmi Note 13 Pro очень похожи на первую модель. Однако девайсы отличаются наличием чипов Snapdragon 7s Gen 2 и MediaTek Helio G99 Ultra. Также гаджеты имеют аккумулятор с быстрой зарядкой 67 ватт.

Redmi Note 13 5G имеет 6,67-дюймовый OLED-дисплей с частотой 120 герц, процессор MediaTek Dimensity 6080, камеру с объективами разрешением 108, 8 и 2 мегапикселей, аккумулятор емкостью 5000 миллиампер-часов. Наконец, стартовая модель линейки Redmi Note 13 отличается от 5G-версии процессором Snapdragon 865.

Стоимость Xiaomi Redmi Note 13 составит 255 долларов, самый дорогой смартфон Redmi Note 13 Pro Plus 5G обойдется в 570 долларов.

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