Названы самые популярные бренды смартфонов в России

«М.Видео-Эльдорадо»: Xiaomi назвали самым популярным брендом смартфонов в России

Китайские компании впервые заняли весь топ-3 самых популярных брендов смартфонов в России. Об этом сообщается в пресс-релизе «М.Видео-Эльдорадо», поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

В материале говорится, что по итогам 2023 года доля китайских производителей достигла рекорда — 75 процентов в количественном выражении и порядка 50 процентов в денежном. Самым востребованным брендом смартфонов назвали Xiaomi, ниже расположились Tecno и Realme. Далее в списке следуют Samsung, Infinix и Apple.

В денежном выражении продолжила лидировать Apple. В первую пятерку по этому показателю также попали Xiaomi, Samsung, Tecno и Realme. В штучных продажах до 60 процентов увеличилась доля девайсов стоимостью до 15 тысяч рублей, в денежном на эти гаджеты пришлось порядка 25 процентов.

В денежном выражении лидировали смартфоны стоимостью больше 50 тысяч рублей, их доля сохранилась на уровне 40 процентов. В количественном эквиваленте они заняли 10 процентов рынка.

«В наступившем году можно прогнозировать усиление конкуренции между китайскими брендами, которые расширяют модельный ряд устройств в популярных ценовых сегментах, включая премиальный», — заявил руководитель департамента «Телеком» «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Уваров.

В конце декабря в Forbes заявили, что конкуренция производителей привела к буму продаж китайских смартфонов в 2023 году. Так, компании из Китая потратили огромные средства на рекламу своей продукции в медиа.