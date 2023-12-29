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10:48, 29 декабря 2023Экономика

Раскрыта главная причина «китаизации» российского рынка смартфонов

Forbes: конкуренция производителей привела к буму продаж китайских смартфонов

Фото: Unsplash

Резкое усиление конкуренции между китайскими производителями привело к буму продаж смартфонов из этой страны на российском рынке по итогам 2023 года. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на источник в одном из вендоров.

По их мнению, ситуация с продажами китайских смартфонов во многом схожа с положением дел на автомобильном рынке, где также прослеживается усиление борьбы производителей из азиатской страны за российского покупателя. По словам источника в одном из вендоров, китайские компании тратят огромные денежные средства на рекламу в метро, на улицах, в магазинах и на машинах, чтобы привлечь как можно большее число потенциальных покупателей в России. «Бюджеты действительно очень большие, реклама везде», — резюмирует собеседник журнала.

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Способствует росту продаж китайских смартфонов в России и демпинговая ценовая политика официальных дилеров и дистрибьютеров. Кроме того, производители тратят дополнительные денежные средства на бонусы продавцам за увеличение объемов продаж. Вышеуказанные факторы в итоге привели к лидирующим позициям брендов Tecno и Infinix, принадлежащих китайской компании Transsion Holdings, и общей «китаизации» российского рынка смартфонов, заключил источник.

Об ажиотажном спросе россиян на китайские смартфоны газета «Известия» сообщала еще в начале декабря. По прогнозам аналитиков, по итогам 2023 года суммарные продажи мобильных телефонов могут достичь уровня почти в 30 миллионов штук. Резкому наращиванию спроса будет способствовать в том числе усиление конкуренции среди китайских производителей и появление на рынке флагманских новинок.

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      Анатолий Акулов
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