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05:45, 16 января 2024Мир

Захарова заявила о неадекватности главы МИД Украины

Мария Захарова заявила о неадекватности главы МИД Украины Кулебы
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о неадекватности главы внешнеполитического ведомства Украины Дмитрия Кулебы. Ее слова приводят «Известия».

Так Захарова прокомментировала слова Кулебы, заявившего о желании ударить министра иностранных дел России Сергея Лаврова по лицу.

«Неадекватность представителей киевского режима — широко известный факт. В этом собственно и проблема — необразованных агрессивных людей набрали под видом министров разваливать Украину за американские деньги», — подчеркнула Захарова.

Ранее Кулеба заявил, что союзники Украины не требуют от Киева начать вести переговоры о замораживании конфликта с Россией. По его словам, президент России Владимир Путин не хочет «ни замороженного конфликта, ни мира». Он также уточнил, что Украина должна быть вопросом единства, а не разделения.

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      Марина Совина
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