Зеленский остался недоволен санкциями против России

Зеленский: санкции Запада против России оказались неудовлетворительными

Санкции Запада против России оказались неудовлетворительными, потому что не помешали Москве производить баллистические ракеты, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе. Запись доступна на YouTube-канале офиса украинского президента.

«И как можно довольствоваться санкциями против России или экспортным контролем, если они даже не блокируют ее производство ракет? В каждой российской ракете есть критические компоненты из западных стран. Десятки компонентов в каждой ракете», — сказал лидер украинского государства.

Зеленский остался недоволен и тем, что санкционные шаги долго откладывались из-за позиции Москвы по поводу эскалации конфликта. Он считает, что большинство российских угроз, связанных с красными линиями, не сбылись.

В декабре 2023 года новые санкции против России ввели в Швейцарии, где проходит ВЭФ. Ограничения коснулись руководителей военно-промышленных предприятий, а также членов Центральной избирательной комиссии России.