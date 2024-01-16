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17:49, 16 января 2024Бывший СССР

Зеленский остался недоволен санкциями против России

Зеленский: санкции Запада против России оказались неудовлетворительными

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Санкции Запада против России оказались неудовлетворительными, потому что не помешали Москве производить баллистические ракеты, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе. Запись доступна на YouTube-канале офиса украинского президента.

«И как можно довольствоваться санкциями против России или экспортным контролем, если они даже не блокируют ее производство ракет? В каждой российской ракете есть критические компоненты из западных стран. Десятки компонентов в каждой ракете», — сказал лидер украинского государства.

Зеленский остался недоволен и тем, что санкционные шаги долго откладывались из-за позиции Москвы по поводу эскалации конфликта. Он считает, что большинство российских угроз, связанных с красными линиями, не сбылись.

В декабре 2023 года новые санкции против России ввели в Швейцарии, где проходит ВЭФ. Ограничения коснулись руководителей военно-промышленных предприятий, а также членов Центральной избирательной комиссии России.

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      Глеб Палехов
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