Звезда «Семейки Аддамс» в наряде с глубоким декольте показала тату на груди

Американская актриса и продюсер Кристина Риччи показала фигуру в откровенном наряде на церемонии вручения «Эмми» и привлекла внимание фотографов. Соответсвующие снимки публикует Daily Mail.

43-летняя звезда «Семейки Аддамс» появилась на красной дорожке в черном бархатном платье с глубоким декольте. В качестве аксессуаров она выбрала двойную серебряную цепь с зеленым кулоном, длинные серьги, браслет и массивное кольцо. Кроме того, визажисты сделали ей макияж глаз в золотистых оттенках, а стилисты, в свою очередь, собрали ее волосы в высокую прическу, выпустив пряди у лица.

Также на размещенных кадрах видно, что на груди знаменитости присутствует татуировка, которая была немного прикрыта платьем. Отмечается, что Риччи нанесла на свое тело изображение воробья.

В декабре американская актриса Дженна Ортега, известная по главной роли в сериале «Уэнсдэй» режиссера Тима Бертона, также пришла на премьеру фильма «Крупный улов» в откровенном наряде. Тогда 21-летняя звезда появилась на мероприятии в прозрачном платье длины мини, которое было оформлено кружевами и корсетом.