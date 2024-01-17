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16:32, 17 января 2024Наука и техника

Доказана модель образования кратных звездных систем

Nature Astronomy: подтверждена модель формирования кратных звездных систем

Изображение: S. Li, MPIA / J. Neidel, MPIA Graphics Department / Data: ALMA Observatory / phys.org

Группа астрономов из Японской национальной обсерватории NAOJ и Высшего университета перспективных исследований в Токио, а также несколько исследователей из Астрономического института Общества имени Макса Планка в Гейдельберге доказали, что в облаке газа происходит формирование множества кратных систем, состоящие из двух, тех и более звезд. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Astronomy.

Ученые проанализировали результаты наблюдений области звездообразования G333.23-0.06 с помощью комплекса радиотелескопов ALMA в Чили. Размер этого молекулярного облака достигает 200 тысяч астрономических единиц, при этом полученные изображения достигают разрешения до 200 астрономических единиц.

Были обнаружены четыре двойные протозвезды, одна тройная, одна четырехкратная и одна пятикратная система, что соответствует теоретическим моделям. Это подтверждает гипотезу иерархического звездообразования, при котором газовое облако сначала фрагментируется на ядра повышенной плотности газа, а затем в каждом ядре происходит образование кратной протозвездной системы.

Кратные системы могут позднее превращаться в системы из гравитационно связанных нейтронных звезд или черных дыр, которые вращаются вокруг друг друга и затем сливаются, испуская гравитационные волны. Также при слиянии нейтронных звезд происходят вспышки килоновых, при которых происходит образование тяжелых элементов. Таким образом, исследование условий образование кратных систем представляют интерес для астрономов, изучающих эволюцию звезд и галактик.

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      Александр Еникеев
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