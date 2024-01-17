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15:29, 17 января 2024Наука и техника

Армия США закупит новые спутниковые терминалы

Армия США закупит спутниковые терминалы нового поколения

Фото: Mass Communication Specialist 2nd Class Eric A. Pastor / U.S. Navy / Reuters

Армия США в рамках программы Family of Terminals — Large (FoT-L) планирует закупить спутниковые терминалы нового поколения. Об этом пишет SpaceNews.

По данным издания, 12 января армия США направила запрос к промышленности, в рамках которого предлагает объединить шесть используемых типов терминалов в два новых. Целью сокращения номенклатурных позиций является оптимизация логистики и сокращение стоимости эксплуатации оборудования.

Ответ на запрос должен быть получен не позднее 26 февраля, после чего планируется объявить тендер на закупку терминалов.

Издание напоминает, что настоящий запрос является вторым. Первый был сделан летом прошлого года, однако теперь армия США пришла к выводу о необходимости уточнения рекомендаций по оборудованию и получению дополнительной информации о возможностях отрасли.

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Согласно SpaceNews, новые терминалы должны иметь возможность работать в нескольких спутниковых диапазонах частот, включая X, Ku и Ka, и связываться с современными коммерческими спутниками, а также с группировкой Wideband Global Satcom (WGS) Министерства обороны США.

В марте прошлого года компания Amazon представила пользовательские терминалы перспективной системы глобального спутникового интернета Kuiper, которая в будущем обещает стать основным конкурентом SpaceX Starlink.

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      Иван Потапов
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