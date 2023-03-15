Amazon представила пользовательские терминалы конкурента Starlink

Amazon представила пользовательские терминалы системы Kuiper

Компания Amazon представила пользовательские терминалы перспективной системы глобального спутникового интернета Kuiper, которая в будущем обещает стать основным конкурентом SpaceX Starlink. Об этом пишет SpaceNews.

Всего на мероприятии Satellite 2023 было представлено три варианта оборудования. Стандартный пользовательский терминал, предназначенный для частных лиц и малого бизнеса, по своим размерам сопоставим с толстой обложкой грампластинки, имеет массу 2,3 килограмма (без учета монтажного кронштейна) и способен обеспечивать скорость обмена данными до 400 мегабит в секунду. Себестоимость его производства оценивается менее чем в 400 долларов.

Сверхкомпактный терминал по размерам сопоставим с электронной книгой Kindle от Amazon, имеет массу менее полукилограмма и способен обеспечивать скорость до 100 мегабит в секунду. Терминал, рассчитанный на корпоративный сектор, имеет размеры 48 на 76 сантиметров и обеспечивает скорость до 1 гигабита в секунду. В Amazon не уточнили себестоимость последних двух терминалов, а также расценки на сервис и пользовательское оборудование.

В Amazon надеются начать бета-тестирование сети Kuiper в 2024 году.

В январе ракета Vulcan Centaur с заменой российского двигателя РД-180 прибыла на космодром во Флориде. В ходе первого пуска носитель должен вывести в космическое пространство прототипы спутников Amazon Kuiper и частный лунный посадочный модуль Astrobotic Peregrine.