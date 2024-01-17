Раскрыты детали о массовых беспорядках в Башкирии

СКР: правоохранители пострадали в массовых беспорядках в Башкирии

Столкновения с силовиками на сходе в Башкирии назвали массовыми беспорядками

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В массовых беспорядках, произошедших в Башкортостане, пострадали сотрудники правоохранительных органов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

Расследование ведется по статьям об организации массовых беспорядков и применении насилия в отношении представителя власти.

По версии следствия, в соцсетях и мессенджерах были размещены призывы выйти на протестные акции у Баймакского районного суда во время слушаний по уголовному делу Фаиля Алчинова (внесен Росфинмониторингом в перечень физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму). В результате несогласованной акции участники применили насилие, используя различные предметы в качестве оружия, пострадали несколько человек, в том числе силовики.

Следователи устанавливают всех причастных к беспорядкам.

Алчинов получил четыре года колонии по делу об экстремизме.