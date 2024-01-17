Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:57, 17 января 2024Силовые структуры

Раскрыты детали о массовых беспорядках в Башкирии

СКР: правоохранители пострадали в массовых беспорядках в Башкирии
Начало событий в новости Столкновения с силовиками на сходе в Башкирии назвали массовыми беспорядками

Кадр: RusNews / YouTube

В массовых беспорядках, произошедших в Башкортостане, пострадали сотрудники правоохранительных органов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

Расследование ведется по статьям об организации массовых беспорядков и применении насилия в отношении представителя власти.

По версии следствия, в соцсетях и мессенджерах были размещены призывы выйти на протестные акции у Баймакского районного суда во время слушаний по уголовному делу Фаиля Алчинова (внесен Росфинмониторингом в перечень физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму). В результате несогласованной акции участники применили насилие, используя различные предметы в качестве оружия, пострадали несколько человек, в том числе силовики.

Следователи устанавливают всех причастных к беспорядкам.

Алчинов получил четыре года колонии по делу об экстремизме.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Ростовской области загорелся завод. Перед пожаром там произошел мощный взрыв

      В Европе с помощью украинских беженцев решили преодолеть дефицит на рынке труда

      В Британии признали уничтожение Россией украинского ВПК

      Россияне решили подзаработать на размотке гирлянд

      Бывшего российского полицейского приговорили к колонии за продажу наркотиков

      Россиян предупредили о надвигающейся на Крым опасности

      На Украине заявили о первом применении гибридной системы ПВО

      Названа причина безуспешной сдачи в плен бойцов ВСУ у Артемовска

      Начата подготовка «Ангары-А5» к первому пуску с Восточного

      Моргенштерн снялся в башкирском национальном головном уборе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше