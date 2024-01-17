Столкновения с силовиками на сходе в Башкирии назвали массовыми беспорядками

Полиция возбудила дело о массовых беспорядках после событий в башкирском Баймаке

Полиция возбудила уголовные дела о массовых беспорядках из-за столкновений участников схода с силовиками в башкирском Баймаке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу общественного совета МВД республики.

В правоохранительных органах обратили внимание на призывы в соцсетях к несанкционированной акции у суда.

Ранее стало известно, что собравшиеся отказались повиноваться законным требованиям сотрудников полиции и Росгвардии.