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14:58, 17 января 2024Силовые структуры

Столкновения с силовиками на сходе в Башкирии назвали массовыми беспорядками

Полиция возбудила дело о массовых беспорядках после событий в башкирском Баймаке

Кадр: sotavision (признано в России иностранным агентом) / YouTube

Полиция возбудила уголовные дела о массовых беспорядках из-за столкновений участников схода с силовиками в башкирском Баймаке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу общественного совета МВД республики.

В правоохранительных органах обратили внимание на призывы в соцсетях к несанкционированной акции у суда.

Ранее стало известно, что собравшиеся отказались повиноваться законным требованиям сотрудников полиции и Росгвардии.

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      Любовь Ширижик
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