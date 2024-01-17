Блогера Соболева оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Суд Петербурга оштрафовал блогера Соболева за нарушение закона об иноагентах

Василеостровский суд в Санкт-Петербурге оштрафовал популярного российского блогера Николая Соболева (внесен Минюстом России в реестр иноагентов) за нарушение закона об иностранных агентах. Об этом говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов города в Telegram.

Соболева обвинили в нарушении части 4 статьи 19.34 Кодекса об административных правонарушениях. Он не сопроводил свою публикацию в Telegram от 25 мая 2023 года предупреждающей плашкой иностранного агента.

На судебное заседание блогер не явился. Ему назначили штраф в 35 тысяч рублей.

В декабре за аналогичное нарушение оштрафовали популярного блогера Илью Варламова (внесен Минюстом России в реестр иноагентов). Мещанский суд Москвы взыскал с него 50 тысяч рублей.

Соболева внесли в реестр иностранных агентов в феврале 2023 года. Помимо него статус получили авторы книги «Лето в пионерском галстуке» Екатерина Дудко (внесена Минюстом России в реестр иноагентов) и Елена Прокашева (внесена Минюстом России в реестр иноагентов).