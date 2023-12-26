Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:07, 26 декабря 2023Интернет и СМИ

Варламова снова оштрафовали за нарушения закона об иноагентах

Суд Москвы оштрафовал блогера Илью Варламова за нарушение закона об иноагентах

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Мещанский суд Москвы снова оштрафовал блогера Илью Варламова (внесен Минюстом России в реестр иноагентов) за нарушение закона об иностранных агентах. Об этом говорится в сообщении официального Telegram-канала судов Москвы.

Блогера признали виновным в нарушении части 4 статьи 19.34 Кодекса об административных правонарушениях. Варламов не отметил контент необходимой маркировкой иностранного агента. Его оштрафовали на 50 тысяч рублей.

В начале декабря на блогера составили два протокола за то, что он не указал статус иностранного агента на трех публикациях в Telegram.

В августе Варламов уже получил штраф за отсутствие маркировки иностранного агента в социальных сетях. С него взыскали 30 тысяч рублей.

Минюст внес блогера в реестр иноагентов в марте. В сообщении ведомства утверждалось, что блогер распространял недостоверную информацию о российской власти и получал финансирование от иностранных источников.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Десантный корабль «Новочеркасск» получил повреждения после атаки ВСУ. Минобороны раскрыло подробности удара по Крыму

      В Крыму высказались об атаке ВСУ в районе Феодосии

      Российские регионы начали закупать обновленную вакцину «Спутник Лайт»

      Брошенная матерью на диван новорожденная впала в кому в российском городе

      Создана создающая ощущение сытости капсула

      Зрители начали массово сдавать билеты на концерты Лолиты

      На Украине задумали мобилизовывать студентов

      Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

      В Минфине России пообещали первыми пересесть на новинку «АвтоВАЗа»

      Российскую ведущую обманули на полмиллиона рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости