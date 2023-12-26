Варламова снова оштрафовали за нарушения закона об иноагентах

Суд Москвы оштрафовал блогера Илью Варламова за нарушение закона об иноагентах

Мещанский суд Москвы снова оштрафовал блогера Илью Варламова (внесен Минюстом России в реестр иноагентов) за нарушение закона об иностранных агентах. Об этом говорится в сообщении официального Telegram-канала судов Москвы.

Блогера признали виновным в нарушении части 4 статьи 19.34 Кодекса об административных правонарушениях. Варламов не отметил контент необходимой маркировкой иностранного агента. Его оштрафовали на 50 тысяч рублей.

В начале декабря на блогера составили два протокола за то, что он не указал статус иностранного агента на трех публикациях в Telegram.

В августе Варламов уже получил штраф за отсутствие маркировки иностранного агента в социальных сетях. С него взыскали 30 тысяч рублей.

Минюст внес блогера в реестр иноагентов в марте. В сообщении ведомства утверждалось, что блогер распространял недостоверную информацию о российской власти и получал финансирование от иностранных источников.