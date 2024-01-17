Экс-главу МВД Польши будут насильно кормить в тюрьме

Президент Польши Дуда: экс-главу МВД Каминьского будут насильно кормить в тюрьме

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что экс-главу МВД республики Мариуша Каминьского будут насильно кормить в тюрьме по решению суда. Выступление главы государства транслирует польское телевидение.

По словам президента, супруга Каминьского сообщила, что судом было принято решение, чтобы бывшего министра кормили насильно, так как состояние политика угрожает его жизни и здоровью.

«Суд велел его кормить насильно», — сказал Дуда.

10 января польская полиция задержала Каминьского и его заместителя Мачея Вонсика в президентском дворце в Варшаве во время церемонии назначения советников Дуды. В этот же день экс-глава МВД начал голодовку в СИЗО.

Депутат польского сейма от партии «Право и справедливость» и экс-министр иностранных дел Павел Яблоньский заявил, что арест Каминьского и Вонсика является путем к анархии и диктатуре.