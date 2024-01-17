Капитан ВМС США Гарри Табах заявил об отсутствии у Киева друзей в Белом доме

Отставной капитан первого ранга Военно-морских сил (ВМС) США Гарри Табах заявил, что Украина может не рассчитывать на американскую помощь. Об этом он высказался в интервью YouTube-каналу Politeka.

Табах заявил об отсутствии у Киева друзей в Белом доме и предупредил, что в США не желают прийти к победе Украины в конфликте с Россией.

«Через два года, я думаю, что уже надо увидеть, что помощи вам такой, как обязаны дать, — не дадут. Лидеры этого — Соединенные Штаты Америки, то есть, администрация сегодняшняя, — не ваши друзья, они не хотят», — подчеркнул он.

По мнению военного, американские власти видят в Украине «аппендикс Советского Союза». Он уверен, что противники украинской государственности есть как в Демократической, так и в Республиканской партии. Табах заключил, что Вашингтон не помогает Киеву, а, наоборот, душит его.

12 января координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что США прекратили поставки на Украину оружия и военной техники, так как у Вашингтона не осталось бюджетных средств на эту программу. Чиновник подчеркнул, что дальнейшая судьба помощи Киеву зависит от решения Конгресса.

