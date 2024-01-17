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16:41, 17 января 2024Культура

Гости «голой вечеринки» Ивлеевой стали героями колоды карт

Художник Дуал создал колоду карт с гостями «голой вечеринки» Ивлеевой

Фото: Jacob Lund / Shutterstock / Fotodom

Российский художник Александр Дуал создал колоду карт с гостями скандальной вечеринки телеведущей и блогерши Анастасии Ивлеевой. Об этом пишет «360».

По словам художника, идея создать колоду пришла к нему, когда он увидел фотографию одного из участников вечеринки, чей образ подходил к игральной карте. По словам Дуала, его любимой картой является Пиковая дама Лолита. Также он выделил карту Короля пик — Филиппа Киркорова, а также Дам с изображениями Анастасии Ивлеевой и Ксении Собчак.

«Это просто как арт-объект, просто для себя. Возможно, можно будет поиграть с кем-нибудь. Либо где-то выставить на небольшой выставке ненадолго», — сказал создатель колоды.

Ранее стало известно, что певец Дима Билан посетил ДНР после участия в «голой вечеринке» Ивлеевой. Артист побывал в Республиканском травматологическом центре, где преподнес детям подарки. Помимо этого, он привез детскому центру в Горловке кондиционеры и передал 3 миллиона рублей в приют для бездомных животных. Из другого приюта исполнитель забрал домой кота, которого решил назвать Шахтером.

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      Варвара Кошечкина
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