Иранского полковника застрелили в соседней с Пакистаном провинции
Tasnim: полковник КСИР Джавданфар застрелен в соседней с Пакистаном провинции
Полковника иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хосейна Али Джавданфара застрелили в соседней с Пакистаном провинции Систан и Белуджистан. Об этом сообщает агентство Tasnim.
«Джаваданфар возвращался с административной миссии. Он был застрелен на шоссе между городами Хаш и Захедан», — указывает издание.
Отмечается, что иранские правоохранители в данный момент пытаются установить личность преступника.
16 января КСИР нанес ракетный удар по штаб-квартирам террористической группировки «Джейш аль-Зольм» на территории Пакистана. Пакистанский МИД в ответ на атаку отозвал посла из Ирана.