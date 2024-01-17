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20:59, 17 января 2024Мир

Иранского полковника застрелили в соседней с Пакистаном провинции

Tasnim: полковник КСИР Джавданфар застрелен в соседней с Пакистаном провинции

Фото: Reuters

Полковника иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хосейна Али Джавданфара застрелили в соседней с Пакистаном провинции Систан и Белуджистан. Об этом сообщает агентство Tasnim.

«Джаваданфар возвращался с административной миссии. Он был застрелен на шоссе между городами Хаш и Захедан», — указывает издание.

Отмечается, что иранские правоохранители в данный момент пытаются установить личность преступника.

16 января КСИР нанес ракетный удар по штаб-квартирам террористической группировки «Джейш аль-Зольм» на территории Пакистана. Пакистанский МИД в ответ на атаку отозвал посла из Ирана.

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      Виктория Кондратьева
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