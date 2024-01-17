Поддержавшая Палестину звезда порно пожаловалась на преследования незнакомки

Бывшая порнозвезда ливанского происхождения Миа Халифа, поддержавшая Палестину в конфликте с Израилем, пожаловалась на преследовавшую ее незнакомую еврейскую женщину и сняла ее на видео. Об этом сообщает Newsweek.

Халифа опубликовала ролик в своем профиле в X. В ролике видно, как женщина несколько раз подошла к Халифе и произнесла фразу «Ам Исраэль хай», которая переводится как «Народ Израиля жив». Кроме того, она показала в камеру свою подвеску в виде популярного еврейского символа, обозначающего слово «жизнь». «Народ Израиля жив. Видишь это?» — обратилась она к экс-порноактрисе, демонстрируя украшение.

Когда незнакомка в очередной раз подошла к Халифе, та попыталась уйти от нее. «Отстань от меня, твое дыхание ужасно. От тебя пахнет дрянным фалафелем», — сказала она женщине. Бывшая звезда фильмов для взрослых добавила, что незнакомка преследовала ее и оскорбляла. Халифа также назвала ее сионисткой.

Ранее сообщалось, что журнал Playboy разорвал деловые отношения с Халифой после ее постов в поддержку ХАМАС. Комментируя это решение, в компании заявили, что не приемлют разжигание ненависти.

Халифа на фоне атаки ХАМАС на Израиль заявила, что поддерживает Палестину. Экс-порноактриса отметила, что те, кто не приняли сторону палестинцев, «оказались на неверной стороне». Она также призвала «освободить Палестину».