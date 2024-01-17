Храм в российском регионе ушел под лед

В Челябинской области утонула часовня из снега

Снежный храм в Миассе ушел под лед. Об этом сообщила пресс-служба Челябинской митрополии в соцсети «ВКонтакте».

Ежегодно на озере Тургояк в Челябинской области из снега возводят копию Петропавловского собора, который стоял в Миассе до революции. Однако в этот раз освятить купель не успели — в ночь перед приездом митрополита ледяная часовня в регионе утонула.

В местной епархии считают, что снежный храм не выстоял из-за технических нарушений. Обычно строительству часовни предшествовала вырубка во льду иордани. В этом году рабочие поступили наоборот.

Происшествие подвигнет горожан задуматься над своей духовной жизнью, считают Митрополит Челябинский и Миасский Алексий. Кроме того, они полагают, что инцидент подвигнет миассовцев восстановить храм апостолов Петра и Павла на его историческом месте.

Ранее мощный пожар уничтожил деревянную церковь в Кирове. Федоровская церковь была заложена в 1913 году в канун 300-летия дома Романовых, взорвана в 1962-м и построена на том же месте в 2007-м по подобию Владимировской церкви из резиденции Владимира Путина на Валдае.