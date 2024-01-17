Клубу КХЛ присудили четыре технических поражения

«Сибирь» лишили четырех очков за нарушение лимита на легионеров в КХЛ

Клубу Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сибирь» присудили четыре технических поражения за нарушение лимита на легионеров. Об этом сообщается на сайте лиги.

В КХЛ заявили, что во встречах с омским «Авангардом», «Барысом» из Астаны (дважды) и екатеринбургским «Автомобилистом» выступали четыре легионера Энди Андреофф, Тэйлор Бек, Федор Гордеев и Тревор Мерфи. Кроме того, команда получила денежный штраф.

Таким образом, «Сибирь» была лишена четырех очков и опустилась на девятое место в Восточной конференции, набрав 51 очко в 52 матчах. Нижнекамский «Нефтехимик» поднялся на восьмое место Востока с таким же количеством очков, но опережая «Сибирь» по дополнительным показателям. Лидирует магнитогорский «Металлург», имея в активе 74 очка.

Новый лимит был введен в КХЛ с нынешнего сезона. В заявке команды на матч может быть максимум три легионера.