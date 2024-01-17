Суд зарегистрировал новый иск к Ивлеевой на миллиард рублей

Таганский суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к Ивлеевой и МТС

Таганский суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к блогерше и телеведущей Анастасии Ивлеевой, подразумевающий выплату компенсации за нанесение морального вреда за скандальную вечеринку в клубе «Мутабор». Отмечается, что сумма иска составляет один миллиард рублей, сообщает ТАСС.

«Таганский районный суд зарегистрировал исковое заявление Иншакова А.И. и лиц, присоединившихся к нему к Ивлеевой А.В. и ПАО "Мобильные телесистемы" (МТС)», — рассказали в суде.

Вечеринка Ивлеевой прошла в ночь на 21 декабря прошлого года в клубе «Мутабор». Ее посетили звезды российского шоу-бизнеса, которые пришли на мероприятие в откровенных нарядах. Кадры с праздника попали в сеть и возмутили общественность. Впоследствии многие артисты, побывавшие на вечеринке, столкнулись с отменой концертов и лишились рекламных контрактов.

Лефортовский суд Москвы оштрафовал Ивлееву на 100 тысяч рублей. Также в отношении блогерши налоговая начала проверку.