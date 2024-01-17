Назван неожиданный способ усилить потенцию и побороть эректильную дисфункцию

Если надеть носки во время полового акта, это поможет усилить потенцию, уверен врач спортивной медицины Пол Ван дер Вестхейзен. Его неожиданный совет по борьбе с эректильной дисфункцией опубликовал The Sun.

Ван дер Вестхейзен отметил, что для эрекции необходимо хорошее кровоснабжение, однако если конечности мерзнут, то сосуды сужаются, из-за чего кровь двигается медленнее. Исправить эту ситуацию можно, если надеть носки, укрыться теплым одеялом или поддерживать в помещении комфортную температуру.

Специалист назвал и другие способы избавиться от интимной проблемы. Он посоветовал устранить или минимизировать воздействие факторов, вызывающих длительный стресс, а также заняться спортом, чтобы поддерживать себя в форме. Кроме того, физическая активность улучшает настроение и кровообращение.

Еще одной причиной эректильной дисфункции может быть снижение уровня тестостерона, отметил Ван дер Вестхейзен. По его словам, с возрастом мужских гормонов в организме становится меньше, однако терапия способна поддерживать гормональный баланс.

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