Невесту арестовали на собственной свадьбе

Daily Mirror: в Мексике невесту киллера арестовали прямо на свадьбе

В Мексике невесту арестовали прямо в день собственной свадьбы в ходе полицейского рейда. Об этом сообщает Daily Mirror.

Нэнси Лизет собиралась выйти замуж за киллера Клемента Мендиолу Мартинеса по прозвищу El Raton (Мышонок). Его подозревают в вымогательстве и убийствах, причем невеста, по версии следствия, была его сообщницей и вместе с ним шантажировала местных фермеров.

Полиция узнала о предстоящей свадьбе и в назначенный день проследила за Лизет. Во время церемонии полицейские ворвались в помещение и задержали ее и шестерых мужчин в черном, которые, по всей видимости, были гостями на свадьбе.

Невесте надели наручники, когда она была в свадебном платье. На сделанных полицией снимках она в тиаре и фате.

Самому Мартинесу удалось ускользнуть. Полиция предложила 300 тысяч песо (примерно 1,5 миллиона рублей) тому, кто поделится информацией о его местонахождении.

Ранее сообщалось, что в Гватемале полиция арестовала 33-летнюю Ану Габриэлу Рубио Зеа. Она была сообщницей крупнейшего мексиканского наркокартеля «Синалоа».