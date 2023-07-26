Полиция арестовала гламурную сообщницу крупнейшего наркокартеля

The Sun: полиция Гватемалы экстрадировала в США гламурную сообщницу картеля «Синалоа»

В Гватемале полиция арестовала 33-летнюю Ану Габриэлу Рубио Зеа, которая была сообщницей крупнейшего мексиканского наркокартеля «Синалоа». Об этом сообщает The Sun.

Женщину, известную под прозвищем Ла Габи, экстрадировали в США 21 июля. Ее подозревают в сотрудничестве с группировкой Los Chapitos, которую возглавляют трое сыновей основателя картеля Хоакина Гусмана. По версии следствии, она играла ключевую роль в организации транспортировки в Мексику 25 килограммов китайского сырья для производства фентанила. Ла Габи считалась одним из самых ценных сообщников картеля, так как умела организовать поставки в обход таможни и не оставляла следов.

За голову женщины, которая известна своей любовью к гламурной жизни и вещам бренда Gucci, была назначена награда в один миллион долларов США. Судя по фотографиям с места ареста, в момент задержания женщина была одета в свитшот Gucci.

Картель «Синалоа» был основан в 1987 году Хоакином Гусманом Лоэра, известным под прозвищем Эль Чапо (Коротышка). Со временем он стал крупнейшим поставщиком наркотиков в США. После ареста Гусмана в 2016 году управлять организацией начали его сыновья.

Ранее сообщалось, что в Мексике полицейским удалось обнаружить и арестовать лидера крупного накрокартеля Jalisco New Generation Cartel (CJNG) благодаря музыкальному клипу. Видео записали исполнители наркокорридо, выступавшие на ранчо бандита.