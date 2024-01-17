Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:11, 17 января 2024Мир

Посол оценил возможность военного конфликта России и Британии

Посол РФ в Лондоне Келин исключил военный конфликт между Россией и Британией
Андрей Келин

Андрей Келин. Фото: Dylan Martinez / Reuters

Посол России в Лондоне Андрей Келин оценил вероятность военного конфликта между страной и Великобританией. Об этом он высказался в эфире радиостанции LBC.

Келин оценил возможность военного конфликта России и Британи и исключил такой сценарий развития событий.

«Я не вижу ни единого шанса на конфликт. Политически — да, политически мы находимся на разных сторонах шахматной доски. Но в военном плане я не верю, что что-то может произойти», — подчеркнул он.

Ранее Келин прокомментировал соглашение по сотрудничеству в сфере безопасности, которое подписали Британия и Украина. Он назвал документ «меморандумом из обещаний».

12 января Украина и Великобритания заключили соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности сроком на десять лет.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Полковника Росгвардии осудили на шесть лет колонии за плохую защиту Крымского моста. Что известно об этом деле?

      Посол России призвал Вашингтон сосредоточиться на внутренней политике США

      В США назвали провальной идею о победе над Россией

      Журналист оценил высылку россиян из Латвии фразой «отправляют куда глаза глядят»

      Посол оценил возможность военного конфликта России и Британии

      В Венгрии заявили о неэффективности санкций против России

      Белла Хадид снялась в прозрачной майке без нижнего белья

      На Украине заявили о превосходстве российских дронов

      Премьер Словакии лично сообщит Киеву об отказе поставлять оружие на Украину

      Исследователь назвал имя виновника самого загадочного преступления XX века

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости