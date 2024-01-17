Посол оценил возможность военного конфликта России и Британии

Посол РФ в Лондоне Келин исключил военный конфликт между Россией и Британией

Посол России в Лондоне Андрей Келин оценил вероятность военного конфликта между страной и Великобританией. Об этом он высказался в эфире радиостанции LBC.

Келин оценил возможность военного конфликта России и Британи и исключил такой сценарий развития событий.

«Я не вижу ни единого шанса на конфликт. Политически — да, политически мы находимся на разных сторонах шахматной доски. Но в военном плане я не верю, что что-то может произойти», — подчеркнул он.

Ранее Келин прокомментировал соглашение по сотрудничеству в сфере безопасности, которое подписали Британия и Украина. Он назвал документ «меморандумом из обещаний».

12 января Украина и Великобритания заключили соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности сроком на десять лет.

