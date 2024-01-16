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23:44, 16 января 2024Мир

Российский посол рассказал о «меморандуме из обещаний» для Киева

Посол РФ Келин назвал «меморандумом из обещаний» соглашение Лондона и Киева
Андрей Келин

Андрей Келин. Фото: Qian Yi / Global Look Press

Соглашение по сотрудничеству в сфере безопасности, подписанное Великобританией и Украиной, не является юридически обязывающим документом, а лишь сводится к различным обещаниям. Об этом рассказал российский посол в Лондоне Андрей Келин в интервью LBC.

По его словам, в документе говорится, что Украина должна продолжать боевые действия, а Великобритания обязуется поставлять ей оружие. С другой стороны, в нем говорится, что Украина должна быть в НАТО, отметил он. По мнению посла, это провокационные заявления, не учитывающие угрозу безопасности России, а это было одной из причин начала специальной военной операции (СВО).

Келин назвал соглашение «меморандумом из обещаний». Дипломат призвал Лондон «реалистично взглянуть на ситуацию на земле». Он предупредил, что Украина, которая полностью зависит от Запада, рискует остаться без экономики и работающей промышленности.

12 января Украина и Великобритания заключили соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности сроком на десять лет.

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      Марина Совина
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