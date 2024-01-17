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13:46, 17 января 2024Бывший СССР

После крушения вертолета в Киргизии ряд военных временно отстранили от службы

МО Киргизии: после крушения вертолета ряд военных временно отстранили от службы

Кадр: Telegram-канал «Sputnik Кыргызстан»

После крушения вертолета в Бишкеке ряд должностных лиц Сил воздушной обороны Вооруженных сил Киргизии отстранили от службы на период расследования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства обороны (МО) республики.

«По данному факту проводятся оперативно-следственные мероприятия. Отдельные должностные лица Сил воздушной обороны ВС КР в целях объективного проведения следственных мероприятий временно освобождены от занимаемых должностей», — сообщили представители ведомства.

Утром 17 января стало известно о падении военного вертолета Ми-8 в микрорайоне Достук Бишкека. Известно, что жертвой крушения стал один военный.

Всего в результате происшествия пострадали десять человек. Четверо граждан были доставлены в реанимацию, двое из них находятся в тяжелом состоянии, еще шестеро — в состоянии средней тяжести.

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      Александр Курбатов
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