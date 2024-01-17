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12:18, 17 января 2024Бывший СССР

В Киргизии увеличилось число пострадавших при крушении военного вертолета

Минобороны Киргизии: при крушении военного вертолета пострадали десять человек

Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Число пострадавших при крушении военного вертолета в Киргизии увеличилось до десяти. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны республики.

«В результате крушения вертолета пострадали десять человек. Четверо находятся в реанимации, двое из них в крайне тяжелом состоянии, шестеро — [в состоянии] средней тяжести», — говорится в сообщении ведомства.

О падении военного вертолета Ми-8 стало известно утром 17 января. Инцидент произошел в микрорайоне Достук в Бишкеке. Изначально сообщалось, что в результате происшествия пострадали восемь человек. Кроме того, жертвой крушения стал один военнослужащий.

Для расследования обстоятельств случившегося была создана специальная комиссия, которая будет разбираться в причинах крушения. Как рассказали в Министерстве обороны Киргизии, вертолет Ми-8 совершал учебно-тренировочный полет и произвел вынужденную жесткую посадку.

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      Александр Курбатов
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