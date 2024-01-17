Раскрыта причина отсутствия актеров «Друзей» на церемонии в память о Перри

Актеров «Друзей» не пригласили на вручение «Эмми», где почтили память Перри

Актеры сериала «Друзья» отсутствовали на 75-й церемонии вручения премии «Эмми», на которой почтили память их коллеги Мэттью Перри, потому что они не получили приглашения. Об этом пишет The Hollywood Reporter со ссылкой на слова исполнительных продюсеров.

По словам собеседников издания, было принято решение не приглашать Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лизу Кудроу, Мэтта Леблана и Дэвида Швиммера из-за того, что они тяжело переживают утрату. Отмечается, что возможность приглашения каста шоу рассматривалась, однако позже организаторы решили отказаться от этой идеи, учитывая их тесные связи с Перри.

Ранее в окружении Мэттью Перри рассказали о его агрессивном поведении по отношению к женщинам.

54-летнего Мэттью Перри не стало 28 октября 2023 года в результате острого воздействия кетамина.