Россиянам раскрыли опасные последствия ношения обуви не по размеру
Физиолог Ирина Лялина раскрыла россиянам опасные последствия ношения обуви не по размеру. Соответствующий материал публикует Life.
Эксперт предупредила, что чересчур тесные или свободные туфли или ботинки могут привести к проблемам с опорно-двигательным аппаратом. Возможны деформация стопы, искривление пальцев, а также боли в спине из-за неправильного распределения веса, добавила Лялина.
«Следствием ношения обуви не по размеру могут стать мозоли и мозолистые образования, вросшие ногти, боли в ногах. В конечном итоге может произойти нарушение осанки и различные заболевания», — заявила собеседница издания.
Кроме того, Лялина подчеркнула, что обувь не по размеру повышает опасность вывиха голеностопного сустава из-за неустойчивого положения ноги.
В заключение специалиста уточнила, что обувь правильного размера, независимо от времени года, должна быть на один или полтора сантиметра больше длины самой стопы.
В ноябре врач раскрыла россиянкам опасные последствия ношения стрингов. По словам доктора, женский организм не рассчитан на популярную модель белья, которая может распространить инфекцию.