Россиянам раскрыли опасные последствия ношения обуви не по размеру

Физиолог Лялина: ношение обуви не по размеру приводит к искривлению пальцев

Физиолог Ирина Лялина раскрыла россиянам опасные последствия ношения обуви не по размеру. Соответствующий материал публикует Life.

Эксперт предупредила, что чересчур тесные или свободные туфли или ботинки могут привести к проблемам с опорно-двигательным аппаратом. Возможны деформация стопы, искривление пальцев, а также боли в спине из-за неправильного распределения веса, добавила Лялина.

«Следствием ношения обуви не по размеру могут стать мозоли и мозолистые образования, вросшие ногти, боли в ногах. В конечном итоге может произойти нарушение осанки и различные заболевания», — заявила собеседница издания.

Кроме того, Лялина подчеркнула, что обувь не по размеру повышает опасность вывиха голеностопного сустава из-за неустойчивого положения ноги.

В заключение специалиста уточнила, что обувь правильного размера, независимо от времени года, должна быть на один или полтора сантиметра больше длины самой стопы.

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