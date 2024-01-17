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06:00, 17 января 2024Бывший СССР

Военный высказался о ситуации в зоне проведения СВО

Военный Дандыкин заявил, что инициатива в зоне СВО у России

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Инициатива в зоне проведения специальной военной операции (СВО) у России, рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Подробностями он поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Противник пытается контратаками сдерживать наши действия, в том числе применением дронов. Вооруженные силы Украины (ВСУ) это делают для того, чтобы реализовать новую линию обороны, чтобы пережить зиму, провести мобилизацию, получить боеприпасы Запада и дальше наносить удары, может быть, даже пойти еще в очередной контрнаступ», — высказался Дандыкин.

Наша задача — не дать ВСУ такой возможности

Василий Дандыкинкапитан первого ранга запаса

Военный эксперт рассказал, что в свою очередь Запад сейчас проводит массовые учения.

«Он делает это для того, чтобы отодвинуть стагнацию киевского режима, чтобы он как можно больше провоевал. Но я думаю, что оставшейся зимой и весной успехи, несомненно, будут на нашей стороне», — заключил он.

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Ранее министр обороны Британии Грант Шаппс сообщил, что в первой половине 2024 года 20 тысяч британских военнослужащих разместятся по всей Европе для участия в учениях Steadfast Defender 24. 16 тысяч солдат сухопутных войск будут направлены в страны Восточной Европы, также планируется развертывание группировки флота и Королевской морской пехоты в Атлантике и Арктике.

Целью учений станет демонстрация силы НАТО у границ России и выполнение договоренностей, достигнутых в рамках саммита альянса в Вильнюсе.

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