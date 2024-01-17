Стало известно о взрыве в Днепре

Взрыв произошел в украинском Днепре

В украинском городе Днепр произошел взрыв. Об этом сообщает местное издание «Общественное» («Суспільне») в своем Telegram-канале.

Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога в Днепропетровской области не объявлялась.

Ранее 17 января взрывы произошли в находящемся под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ) городе Херсон. Глава украинской Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко сообщал о перебоях с электричеством.

До этого взрыв прогремел в Кривом Роге Днепропетровской области. Местных жителей призывали находиться в укрытиях. Во всей регионах страны также объявлялась воздушная тревога. Уточнялось, что в Днепропетровской области предупредительные сигналы начали звучать в 11:16.