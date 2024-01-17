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10:50, 17 января 2024Бывший СССР

Стало известно о состоянии пострадавших при крушении вертолета в Киргизии

МО Киргизии: 4 пострадавших при крушении Ми-8 в Бишкеке находятся в реанимации
СюжетМинобороны:

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Четверо из восьми пострадавших при крушении военного вертолета Ми-8 в Бишкеке находятся в реанимации. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны (МО) Киргизии, передает РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что состояние одного из находящихся в реанимации пострадавших оценивается как крайне тяжелое. Еще четверо пострадавших находятся в состоянии средней тяжести.

О крушении вертолета в киргизской столице стало известно утром 17 января. Воздушное судно упало на территории микрорайона Достук на окраине Бишкека. Как заявили в Минобороны Киргизии, упавший Ми-8 совершал учебно-тренировочный полет и произвел вынужденную жесткую посадку.

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      Алевтина Запольская
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