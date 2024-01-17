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13:34, 17 января 2024Силовые структуры

Суд зарегистрировал еще один иск к Ивлеевой из-за «голой вечеринки»

К блогерше Ивлеевой подали еще один иск на 1 млрд рублей из-за «голой вечеринки»

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Уроженка Златоуста Челябинской области подала иск на один миллиард рублей к устроителям и участникам «голой вечеринки» блогерши Анастасии Ивлеевой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя истца Александра Морозова.

Женщина-истец является представителем «религиозного братства «Морозов-Златоуст». Сообщается, что ее оскорбили видеоролики с нецензурной лексикой и «пропагандой ЛГБТ-отношений» (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России), снятые во время мероприятия. Исковое заявление поступило во Всеволожский суд Ленинградской области.

Ранее Таганский суд Москвы зарегистрировал другой коллективный иск к блогерше, подразумевающий выплату моральной компенсации в размере одного миллиарда рублей.

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      Олеся Мицкевич
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