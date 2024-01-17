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10:24, 17 января 2024Культура

Сын Арнольда Шварценеггера снимется в третьем сезоне «Белого лотоса»

Актер Патрик Шварценеггер снимется в третьем сезоне сериала «Белый лотос»

Фото: Christopher Smith / Invision / AP

Сын американского актера, бывшего губернатора американского штата Калифорния Арнольда Шварценеггера Патрик снимется в третьем сезоне сериала «Белый лотос». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Также к касту шоу присоединятся такие актеры, как Уолтон Гоггинс, Сара Кэтрин Хук и Эйми Лу Вуд. Съемочный процесс сериала пройдет на Самуи, в Пхукете и Бангкоке и их окрестностях. Отмечается, что HBO работает с Управлением по туризму Таиланда над съемками и продвижением сезона.

Ранее стало известно, что сербский и российский актер театра и кино, звезда фильма «Холоп» Милош Бикович также снимется в третьем сезоне «Белого лотоса».

«Белый лотос» — американский комедийно-драматический телесериал режиссера Майка Уайта. Первый сезон вышел в 2021 году, премьера второго состоялась 30 октября 2022-го. Шоу получило 10 премий «Эмми» и номинацию на «Золотой глобус».

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      Варвара Кошечкина
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