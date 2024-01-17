Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
15:28, 17 января 2024Экономика

Транспортная компания предупредила о проблемах из-за ситуации в Красном море

DHL предупредила о возможной нехватке контейнеров из-за ситуации в Красном море
СюжетВсемирный экономический форум в Давосе

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Мировые грузоперевозки могут столкнуться с проблемами уже в ближайшие недели из-за обострения ситуации в Красном море. Об этом, выступая на панельной дискуссии в ходе Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе, заявил генеральный директор транспортной компании DHL Тобиас Мейер, его слова приводит агентство Reuters.

Он предупредил, что перенаправление судов и грузов может привести к нехватке морских контейнеров в Азии. По словам главы компании, это может произойти, так как контейнеры, следующие в обход опасного маршрута, не смогут доставляться в Азиатский регион в достаточном количестве.

Материалы по теме:
Ввоз и ныне там. Из России ушли сотни западных брендов. Как теперь попадают в страну их товары?
Ввоз и ныне там.Из России ушли сотни западных брендов. Как теперь попадают в страну их товары?
2 ноября 2022
Сыграли в ящик. Мир столкнулся с переизбытком контейнеров. Почему это плохой знак для глобальной экономики?
Сыграли в ящик.Мир столкнулся с переизбытком контейнеров. Почему это плохой знак для глобальной экономики?
25 ноября 2022

«Мы должны следить за этим», — подчеркнул Мейер. Он добавил, что нынешнюю ситуацию нельзя сравнивать с трудностями в глобальных цепочках поставок, которые возникли три-четыре года назад на фоне пандемии.

Ранее генеральный директор саудовского нефтяного гиганта Saudi Aramco Амин Нассер заявил, что конфликт в Красном море приведет к нехватке судов и задержке поставок нефти. По словам представителя крупнейшего экспортера этого вида сырья, мировые рынки справятся с последствиями атак в краткосрочной перспективе. Но если конфликт затянется, с доступностью танкеров для транзита нефти могут возникнуть проблемы, объяснил он.

Что думаешь? Оцени!
      Влада Горячева
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Ростовской области загорелся завод. Перед пожаром там произошел мощный взрыв

      Глава МИД Ирана прокомментировал удар по территории Пакистана

      Иран назвал Израиль целью ударов по Ираку

      Обруганная за мини-платье певица из Дагестана ответила на критику

      Минобороны сообщило предположительную причину аварийной посадки Ми-8 на трассу

      В России ответили на слова Блинкена о перспективах переговоров по Украине

      Раскрыто отношение рэпера Vacio к России

      Иран опроверг поставку беспилотников и ракет России

      Россиянина арестовали по делу о расправе над мужчиной на глазах у ребенка

      Мать военной ВСУ рассказала о наркотиках для подавления страха

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше