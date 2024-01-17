Транспортная компания предупредила о проблемах из-за ситуации в Красном море

DHL предупредила о возможной нехватке контейнеров из-за ситуации в Красном море

Мировые грузоперевозки могут столкнуться с проблемами уже в ближайшие недели из-за обострения ситуации в Красном море. Об этом, выступая на панельной дискуссии в ходе Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе, заявил генеральный директор транспортной компании DHL Тобиас Мейер, его слова приводит агентство Reuters.

Он предупредил, что перенаправление судов и грузов может привести к нехватке морских контейнеров в Азии. По словам главы компании, это может произойти, так как контейнеры, следующие в обход опасного маршрута, не смогут доставляться в Азиатский регион в достаточном количестве.

«Мы должны следить за этим», — подчеркнул Мейер. Он добавил, что нынешнюю ситуацию нельзя сравнивать с трудностями в глобальных цепочках поставок, которые возникли три-четыре года назад на фоне пандемии.

Ранее генеральный директор саудовского нефтяного гиганта Saudi Aramco Амин Нассер заявил, что конфликт в Красном море приведет к нехватке судов и задержке поставок нефти. По словам представителя крупнейшего экспортера этого вида сырья, мировые рынки справятся с последствиями атак в краткосрочной перспективе. Но если конфликт затянется, с доступностью танкеров для транзита нефти могут возникнуть проблемы, объяснил он.