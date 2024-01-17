В Болгарии объяснили проволочку в поставке бронетехники Украине

В Болгарии заявили, что ищут финансирование для передачи техники на Украину

Болгария до сих пор ищет финансирование для транспортировки и передачи Украине обещанной бронетехники, заявил болгарский министр обороны Тодор Тагарев. Его цитирует РИА Новости.

«Для нашего бюджета это было бы терпимо, но сначала мы попробуем вариант в формате Рамштайна — вдруг кто-то из других наших союзников скажет: "Ах, это очень хорошая идея, я оплачу транспортировку"», — объяснил проволочку в поставке глава Минобороны.

Ранее болгарский парламент одобрил безвозмездную передачу Вооруженным силам Украины 100 бронетранспортеров из арсеналов болгарского МВД. Украинская сторона должна также получить вооружение и запчасти к поставляемой технике.