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19:51, 17 января 2024Бывший СССР

В Херсоне произошли взрывы

Глава Херсонской ГВА Мрочко сообщил о взрывах в городе

Фото: LIBKOS / AP

В подконтрольном Киеву Херсоне произошли взрывы. Об этом сообщил глава украинской Херсонской городской военной администрации (ГВА) Роман Мрочко в своем Telegram-канале.

«В прибрежных районах Херсона раздаются мощные взрывы!» — написал он.

Мрочко также рекомендовал жителям города укрыться в безопасных местах.

Несколькими часами ранее о взрывах в городе уже сообщали украинские СМИ. Незадолго до этого Мрочко заявил, что из-за них в городе возникли перебои с электричеством.

17 января взрывы также раздались в украинском городе Днепр. При этом воздушная тревога в Днепропетровской области не объявлялась.

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      Александр Курбатов
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