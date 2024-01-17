В Херсоне произошли взрывы

Глава Херсонской ГВА Мрочко сообщил о взрывах в городе

В подконтрольном Киеву Херсоне произошли взрывы. Об этом сообщил глава украинской Херсонской городской военной администрации (ГВА) Роман Мрочко в своем Telegram-канале.

«В прибрежных районах Херсона раздаются мощные взрывы!» — написал он.

Мрочко также рекомендовал жителям города укрыться в безопасных местах.

Несколькими часами ранее о взрывах в городе уже сообщали украинские СМИ. Незадолго до этого Мрочко заявил, что из-за них в городе возникли перебои с электричеством.

17 января взрывы также раздались в украинском городе Днепр. При этом воздушная тревога в Днепропетровской области не объявлялась.