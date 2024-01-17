В российском регионе опровергли данные о готовящихся нападениях в школах

Рязанское правительство опровергло данные о готовящихся нападениях в школах и ТЦ

Информация о том, что в Рязанской области готовятся нападения в школах и торговых центрах (ТЦ), не соответствуют действительности. Об этом сообщило правительство российского региона на странице во «ВКонтакте».

«По информации ФСБ России, к публикации подобных материалов имеют отношение украинские спецслужбы. Их цель — спровоцировать панику и дезорганизовать деятельность учреждений, организаций, правоохранительных структур», — сообщили власти.

Они подчеркнули, что угроз для жизни жителей Рязанской области нет, добавив, что аналогичные случаи распространения фейковой информации о нападениях зафиксированы и в других регионах России.

В правительстве Рязанской области призвали не поддаваться на провокации в онлайн-пространстве и не распространять непроверенную информацию. После появления в сети недостоверной информации о нападениях сотрудники правоохранительных органов начали проверку.

В январе министр образования Северной Осетии Элла Алибекова предупредила о распространении в соцсетях фейков о нападении на школу. По данным органов безопасности, канал, распространяющий фейки, также мог быть создан одним из украинских центров информационно-психологических операций (ЦИПсО), чтобы посеять панику, оказать воздействие на людей.