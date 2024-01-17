В Сербии оппозиция возобновила протесты против результатов выборов

В Сербии оппозиция возобновила протесты против результатов парламентских выборов

Сербская оппозиция возобновила протесты против результатов парламентских выборов и действующего президента Сербии Александра Вучича. Об этом передает Euronews.

Как сообщается, 16 января несколько тысяч человек вновь вышли на улицы Белграда против результатов парламентских выборов, прошедших 17 декабря. Протестующие выразили недовольство победой правящей Сербской прогрессивной партии.

Оппозиционный альянс «Сербия против насилия» вновь потребовал отмены итогов голосования и проведения повторных выборов. «Вся планета знает, что вор был пойман на краже», — заявила лидер оппозиции Мариника Тепич.

18 декабря 2023 года сторонники блока «Сербия против насилия» вышли на акции протеста против победы коалиции «Александр Вучич — Сербия не должна останавливаться» (объединяет правящую Сербскую прогрессивную партию и еще ряд политических сил). Лидеры оппозиции потребовали аннулировать итоги голосования и объявили голодовку.

В ночь на 25 декабря протестующие перекрыли центральные улицы Белграда и попытались взять штурмом здание городской администрации. В ответ полиция применила слезоточивый газ и разогнала митингующих.