В Совфеде заявили о подготовке отчета о вмешательстве в выборы президента

Сенатор Климов: в СФ готовят отчет о попытках вмешательства в выборы президента

В Совете Федерации (СФ) готовят отчет о попытках вмешательства в выборы президента России. О подготовке сообщил сенатор Андрей Климов, пишет РИА Новости.

По его словам, в конце февраля доклад намерена представить комиссия верхней палаты парламента по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела. Климов выразил уверенность, что у России есть все необходимое законодательное и организационно-техническое обеспечение, «чтобы достойно провести эти выборы в полном соответствии с Конституцией».

Ранее комиссия Совфеда по защите государственного суверенитета заявила, что западные страны наращивают число участников, которые пытаются дискредитировать выборы президента России. По данным сенаторов, для попыток вмешательства используются иноагенты, подконтрольные СМИ и некоммерческие организации.

Первые в истории России трехдневные выборы президента пройдут с 15 по 17 марта. Согласно последним данным ЦИК, всего свои кандидатуры выдвинули 33 человека. Первым документы для участия в голосовании подал действующий глава государства Владимир Путин. Полноценно зарегистрированы три кандидата: вице-спикер Госдумы от партии «Новые Люди» Владислав Даванков, депутат от КПРФ Николай Харитонов, а также лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.