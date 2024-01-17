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06:37, 18 января 2024Россия

Власти объявили о завершении митингов в Башкирии

Премьер-министра Башкирии Назаров: митинги в Баймаке завершились

Премьер-министра Башкирии Андрей Назаров заявил «Ведомостям», что митинги в Баймаке завершились, ситуация в населенном пункте успокоилась.

По его словам, общество «поддержало главу республики и правоохранительные органы». Как рассказал Назаров, никто не позволит дестабилизировать ситуацию в республике. «Вы знаете, возбуждено уголовное дело. Все будут наказаны», — заявил глава регионального правительства.

Возбуждено уголовное дело организации массовых беспорядков и применении насилия в отношении представителя власти.

Волнения начались после вынесения Баймакским районным судом решения по уголовному делу Фаиля Алчинова (внесен Росфинмониторингом в перечень физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму). Его приговорили к четырем годам колонии. Суд согласился со следствием, которое настаивало, что Алчинов во время народного схода в прошлом году оскорбительно высказывался о мигрантах, работающих на золотых приисках в регионе.

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      Марина Совина
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