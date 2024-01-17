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20:44, 17 января 2024Силовые структуры

После народного схода в Башкирии возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках. Среди пострадавших есть силовики

СК: в массовых беспорядках в Башкирии пострадали правоохранители

Кадр: Telegram-канал «Однажды в Башкирии | Уфа | Куштау»

В ходе массовых беспорядков в Башкирии пострадали сотрудники правоохранительных органов, после народного схода возбуждены уголовные дела. Подробности раскрыли в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

Как стало известно, расследование дела ведется по статьям об организации массовых беспорядков и применении насилия в отношении представителя власти. По данным следствия, в соцсетях и мессенджерах были размещены призывы выйти на протестные акции у Баймакского районного суда во время слушаний по уголовному делу Фаиля Алчинова (внесен Росфинмониторингом в перечень физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму). В результате акции ее участники, как утверждается, применили насилие с использованием различных предметов в качестве оружия. Несколько человек, в их числе сотрудники правоохранительных органов, пострадали. В данный момент устанавливаются все причастные.

Кадр: Telegram-канал «Однажды в Башкирии | Уфа | Куштау»

Были опубликованы кадры, на которых можно было видеть, как сотрудники Росгвардии с щитами и дубинками, в шлемах и бронежилетах теснят толпу. Некоторые из протестующих отказались покидать место схода, после чего в нескольких местах началась потасовка. Отказавшихся уйти участников схода попытались задержать.

Между тем в прокуратуре Башкирии в связи с событиями в Баймаке организовали специальную «горячую линию» по вопросам соблюдения прав граждан, пострадавших в результате массовых беспорядков. По телефону граждане могут сообщить обо всех фактах нарушения законодательства при проведении протестной акции.

Суд приговорил Алчинова к четырем годам колонии

17 января суд в Баймаке вынес приговор в отношении Фаиля Алчинова по делу о возбуждении ненависти. Он обвинялся по статье о возбуждении ненависти либо вражды.

Адвокат объясняет присутствующим приговор

Адвокат объясняет присутствующим приговор. Кадр: Telegram-канал «Однажды в Башкирии | Уфа | Куштау»

Сообщалось, что 28 апреля 2023 года Алчинов выступил на сходе граждан возле сельского дома культуры «с речью негативного содержания по отношению к лицам армянской, кавказских национальностей и национальностей Средней Азии». В прошлом году он также участвовал в митингах против золотодобычи в регионе.

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Следователи настаивали, что Алчинов высказался против мигрантов, работавших на приисках. В его заявлениях рассмотрели признаки разжигания розни, его обвинили в экстремизме. По мнению следствия, Алчинов произносил на башкирском языке высказывания, в которых негативно отзывался о «жителях Кавказа», «Средней Азии», «армянах». Лингвистическая экспертиза также показала, что он употребил в отношении жителей Башкирии выражение «кара халык» (буквально фраза переводится как «черный народ»). В то же время, по словам Алчинова, он имел в виду «простой народ».

Кадр: Telegram-канал «Однажды в Башкирии | Уфа | Куштау»

Изначально суд должен был огласить приговор Алчинову 15 января, однако заседание было перенесено. Оно проходило в закрытом формате. На вынесение приговора за экстремизм в Баймак съехались несколько тысяч людей со всего региона. Силовики перекрывали подъезды к зданию суда.

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      Алина Гончарова
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